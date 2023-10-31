Звезды сериала «Друзья» заявили, что их опустошила смерть Мэттью Перри

В совместном заявлении они отметили, что они были не просто «партнёрами по съёмкам».

«Мы были семьёй... Прямо сейчас нам понадобится время, чтобы оплакать и пережить эту потерю... Наши мысли и любовь сейчас с семьей Мэттью, его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру», — отметили актёры.

Они также добавили, что со временем скажут больше.

В течение 10 лет Мэттью Перри играл одного из шести главных героев «Друзей» - Чендлера Бинга. Также он снимался в фильмах «Девять ярдов», «Папе снова 17» и других.

Мэттью Перри нашли мёртвым в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября. По предварительным данным, актёр утонул в джакузи в результате сердечного приступа. Ему было 54 года.

