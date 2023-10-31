Звезды сериала «Друзья» заявили, что их опустошила смерть Мэттью Перри
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер, сыгравшие главных героев телесериала «Друзья», заявили, что их «чрезвычайно опустошила» смерть их партнёра Мэттью Перри, сообщает People.
В совместном заявлении они отметили, что они были не просто «партнёрами по съёмкам».
«Мы были семьёй... Прямо сейчас нам понадобится время, чтобы оплакать и пережить эту потерю... Наши мысли и любовь сейчас с семьей Мэттью, его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру», — отметили актёры.
Они также добавили, что со временем скажут больше.
В течение 10 лет Мэттью Перри играл одного из шести главных героев «Друзей» - Чендлера Бинга. Также он снимался в фильмах «Девять ярдов», «Папе снова 17» и других.
Мэттью Перри нашли мёртвым в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября. По предварительным данным, актёр утонул в джакузи в результате сердечного приступа. Ему было 54 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru