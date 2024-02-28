СМИ: Телеведущую Ангелину Вовк госпитализировали в одну из московских больниц

Известную телеведущую и диктора Ангелину Вовк госпитализировали в одну из московских больниц, сообщает Telegram-канал 112.

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По данным СМИ, решение о госпитализации было принято в связи с обострением хронической болезни Вовк.

Помимо основного недуга, у женщины возникли проблемы с бронхами. В ближайшее время Народную артистку Росси переведут в профильное отделение, уточняет «112».

Ранее стало известно о госпитализации продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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