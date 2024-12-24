Актер Евгений Косырев был госпитализирован перед спектаклем в Театре Вахтангова
Актер Евгений Косырев был госпитализирован прямо перед началом спектакля «Утиная охота» в Театре Вахтангова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Косырев приехал на постановку, но почувствовал себя плохо, и его срочно доставили в больницу. Причина госпитализации не уточняется. Спектакль всё же состоялся, но без его участия. Роль Кушака исполнил актер Аскар Галимов.
В 2003 году Евгений Косырев завершил обучение в Театральном училище имени Б.В. Щукина (курс Р. Ю. Овчинникова).
Уже во время учебы он выступал на сцене Театра имени Евгения Вахтангова, а по окончании был принят в его труппу, передает «Радиоточка НСН».
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