Актер Евгений Косырев был госпитализирован перед спектаклем в Театре Вахтангова

Актер Евгений Косырев был госпитализирован прямо перед началом спектакля «Утиная охота» в Театре Вахтангова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Косырев приехал на постановку, но почувствовал себя плохо, и его срочно доставили в больницу. Причина госпитализации не уточняется. Спектакль всё же состоялся, но без его участия. Роль Кушака исполнил актер Аскар Галимов.

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В 2003 году Евгений Косырев завершил обучение в Театральном училище имени Б.В. Щукина (курс Р. Ю. Овчинникова).

Уже во время учебы он выступал на сцене Театра имени Евгения Вахтангова, а по окончании был принят в его труппу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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