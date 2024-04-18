СМИ: Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик»
Режиссер Квентин Тарантино отложил съемки нового фильма «Кинокритик», который должен был стать десятым в карьере кинематографиста. Об этом пишет Deadline.
По данным издания, Тарантино переписал сценарий картины, и ее производство было отложено. Предполагалось, что в фильме сыграет актер Брэд Питт, который работал с режиссером ранее и снимался в лентах «Бесславные ублюдки» и «Однажды в Голливуде».
Deadline отмечает, что «Кинокритик» планировался как последний фильм режиссера, однако Тарантино «просто передумал».
«Источники, близкие к режиссеру, сообщили, что он... возвращается к чертежной доске, чтобы выяснить, каким будет этот финальный фильм», — пишет издание.
По данным The Hollywood Reporter, десятый фильм Тарантино получит другие сюжетную линию и название.
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