Брэд Питт получил приглашение снятся в новом фильме Квентина Тарантино

По данным издания, пока не раскрывается на какую роль, но источники полагают, что на главную.

Помимо Брэда Питта в ленте также сыграют Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Траволта, Леонардо Ди Каприо и Пол Уолтер Хаузер.

Уже известно, что главный герой фильма – кинокритик, который пишет статьи для порно журнала.

Премьера ожидается в 2025 году.

Ранее стало известно, что Килиан Мёрфи станет исполнительным продюсером фильма про зомби, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

