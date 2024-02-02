Брэд Питт получил приглашение снятся в новом фильме Квентина Тарантино
Американский актер Брэд Питт получил приглашение от режиссера Квентина Тарантино снятся в его новой картине «Кинокритик», сообщает Deadline.
По данным издания, пока не раскрывается на какую роль, но источники полагают, что на главную.
Помимо Брэда Питта в ленте также сыграют Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Траволта, Леонардо Ди Каприо и Пол Уолтер Хаузер.
Уже известно, что главный герой фильма – кинокритик, который пишет статьи для порно журнала.
Премьера ожидается в 2025 году.
Ранее стало известно, что Килиан Мёрфи станет исполнительным продюсером фильма про зомби, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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