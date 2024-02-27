СМИ: Сыновья Канделаки и Круга стали первыми участниками шоу «Новая Фабрика звезд»
Сын известного российского шансонье Михаила Круга Александр прошел кастинг в «Новую фабрику звезд», которая стартует на телеканале ТНТ 3 марта. Об этом сообщает «Стархит».
По данным издания, молодой человек много гастролирует вместе с матерью, исполняет шансон и периодически участвует в различных телевизионных шоу. Еще одним участником шоу станет сын Тины Канделаки Лео, который ранее дебютировал в качестве актера, снявшись в российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь».
Уточняется, что фабриканты уже заселились в «звездный дом», где за ними будут круглосуточно наблюдать десятки камер.
Ранее сообщалось, что ведущими проекта станут Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Среди наставников шоу солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru