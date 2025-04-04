Фестиваль российского кино открылся в Ереване с «Любови Советского Союза»
Фестиваль российского кино официально открылся в столице Армении. Все показы будут проходить в кинотеатре «Москва», вход для всех желающих свободный, уточнили в представительстве Россотрудничества в Ереване.
Такие дни российского кино за рубежом проводит РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ с 2020 года. Основная цель фестиваля – знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента.
Как отметила на церемонии открытия заместитель главы департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Анна Терехова, в этом году фестивали российского кино проходят под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам Тереховой, вклад армянского народа в победу над фашизмом трудно переоценить, поэтому в программе фестиваля заявлены две военные драмы: «Подольские курсанты» и «Первый Оскар».
Всего зрители в Ереване смогут увидеть пять картин из России. Помимо вышеозначенных, это историческая драма «Любовь Советского Союза» (2024 г., реж. Н.Высоцкий, И.Лебедев, Д.Иосифов) - один из триумфаторов премии «Золотой орел»; сказочный семейный блокбастер «Огниво» (2024 г., реж. А.Войтинский); мультфильм «Формула воды» (2024 г., реж. А.Минаков).
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», все они входят в когорту лидеров кинопроката в России и имеют многочисленные награды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru