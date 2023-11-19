СМИ: суд взыскал с Агутина 123,5 тысячи рублей долга за коммуналку
Суд в Москве взыскал с певца Леонида Агутина 123,5 тысячи рублей, которые он задолжал за жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, исполнитель не платил по счетам за свою квартиру в Москве с января 2020 года. Сотрудники коммунальной службы неоднократно напоминали певцу о задолженности.
Коммунальщики обратились суд, который взыскал средства в пользу управляющей компании.
Ранее сообщалось, что Агутин зарегистрировал компанию «На серебряной луне». В беседе с Forbes певец опроверг информацию об открытии ночного клуба, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru