СМИ: суд взыскал с Агутина 123,5 тысячи рублей долга за коммуналку

В Прокопьевске Кемеровской области ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

Спецборт МЧС РФ доставит ещё 117 российских граждан и их родственников в Москву из зоны конфликта на Ближнем Востоке

В Аргентине сегодня проходит второй тур президентских выборов

Фильм-сказка «По щучьему велению» собрала в прокате свыше 2 млрд рублей