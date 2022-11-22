СМИ: Суд отклонил кассационную жалобу Разина против Шатунова

В июне суд апелляционной инстанции в Ставрополе постановил, что у Разина, который грозил запретить Шатунову исполнять хиты «Ласкового мая», нет подтверждения юридического факта обладания правами на песни группы. Судья вынес решение в пользу Шатунова. В конце июня артист скончался. Разин подал кассацию в отношении фактических наследников Шатунова, его супруги и детей.

Накануне кассационный суд отказал в удовлетворении жалобы продюсера.

«Юридически это звучит так: решение апелляционной инстанции от 8 июня 2022 года оставить в силе; решение первой инстанции оставить в силе; в кассационной жалобе Разину Андрею Александровичу отказать в полном объеме. А если перевести эту терминологию на обычный язык, то Разин сегодня потерпел поражение», — рассказали адвокаты.

По словам защитников, все сделки Разина с правами на песни Кузнецова «ничтожны». Адвокаты допустили, что продюсер может обратиться в Верховный суд РФ, однако «его шансы там близки к нулю», пишет РИА ФАН.

Ранее Разин захотел воссоздать «Ласковый май» в новом составе, напоминает Ura.ru. Экс-представитель Шатунова Аркадий Кудряшов назвал идею продюсера «бредом».

