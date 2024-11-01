СМИ: Студия Warner Bros. разрабатывает фильм по франшизе «Игра престолов»
Студия Warner Bros. разрабатывает фильм по франшизе «Игра престолов», основанной на фэнтези-книгах Джорджа Р.Р. Мартина, сообщил сайт Deadline со ссылкой на источники.
Согласно данным, проект находится на ранней стадии разработки. Отмечается, что компания ведет предварительные переговоры по поводу фильма. Других подробностей не приводится.
Сериал «Игра престолов», который получил 59 премий «Эмми», выходил с 2011 по 2019 год. Всего зрители увидели восемь сезонов. Проект получил несколько спин-оффов: приквел «Дом дракона» и еще не вышедший сериал «Рыцарь Семи Королевств», премьера которого запланирована в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».
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