Серия мультфильмов «Ледниковый период» получит шестую часть
Шестая часть анимационной франшизы «Ледниковый период» уже в разработке, заявил актер Джон Легуизамо, озвучивающий ленивца Сида, сообщает Forbes.
«Мы собираемся снимать «Ледниковый период–6!», — сказал актер голосом своего персонажа в подкасте NPR. Дополнительных подробностей он не привел.
Первый мультфильм серии вышел в 2002 году, а последняя пятая часть вышла в 2016 году. Всего франшиза «Ледниковый период» заработала в мировом прокате $3,2 млрд.
Ранее «Головоломка-2» вошла в список самых кассовых фильмов в истории, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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