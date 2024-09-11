Серия мультфильмов «Ледниковый период» получит шестую часть

Шестая часть анимационной франшизы «Ледниковый период» уже в разработке, заявил актер Джон Легуизамо, озвучивающий ленивца Сида, сообщает Forbes.

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«Мы собираемся снимать «Ледниковый период–6!», — сказал актер голосом своего персонажа в подкасте NPR. Дополнительных подробностей он не привел.

Первый мультфильм серии вышел в 2002 году, а последняя пятая часть вышла в 2016 году. Всего франшиза «Ледниковый период» заработала в мировом прокате $3,2 млрд.

Ранее «Головоломка-2» вошла в список самых кассовых фильмов в истории, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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