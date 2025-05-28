СМИ: Студия Marvel потеряет на «Громовержцах*» около 100 миллионов долларов

По данным издания, картина могла бы стать безубыточной, если бы ее сборы в мировом прокате достигли 500 миллионов долларов. Однако к 26 мая «Громовержцы*» освоили в прокате США 174 миллиона долларов, еще 181 миллион долларов принес международный кинопоказ. По итогу проката лента рискует не перешагнуть порог в 400 миллионов долларов.

Как уточняют эксперты, это может сигнализировать об угасании зрительского интереса. При этом ранее в студии заявили, что герои картины «Громовержцы*» являются новыми Мстителями, но и это не помогло фильму стать хитом.

Ранее в Marvel объявили о переносе премьер двух своих фильмов. Речь идет о кинолентах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Теперь «Судный день» выйдет в прокат 18 декабря 2026 года, а «Секретные войны» - 17 декабря 2027 года. Изначально релизы были запланированы на май 2026 и 2027 года соответственно, напоминает «Радиоточка НСН».

