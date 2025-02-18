СМИ: Сцены с актрисой Юлией Ауг вырезали из фильма «Огниво против Волшебной Скважины»
Сцены с актрисой Юлией Ауг вырезали из финального монтажа сказки киносказки «Огниво против Волшебной Скважины» Анджея Петраса. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу компании «ПрофиСинема», которая является официальным пресс-агентом фильма.
Уточняется, что «ПрофиСинема» также попросила специализированные сайты убрать имя Ауг и фотографии с ней из данных о фильме, который должен выйти в прокат в 2025 году. На данный момент у картины нет точной даты релиза.
Ауг исполнила в фильме роль королевы. Пока неизвестно, заменит ли ее кто-то в этой роли, либо персонажа не будет в фильме.
После начала спецоперации актрисы осудила действия властей РФ и покинула страну. Она проживает в Эстонии, откуда родом ее родители, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru