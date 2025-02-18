СМИ: Сцены с актрисой Юлией Ауг вырезали из фильма «Огниво против Волшебной Скважины»

Уточняется, что «ПрофиСинема» также попросила специализированные сайты убрать имя Ауг и фотографии с ней из данных о фильме, который должен выйти в прокат в 2025 году. На данный момент у картины нет точной даты релиза.

Ауг исполнила в фильме роль королевы. Пока неизвестно, заменит ли ее кто-то в этой роли, либо персонажа не будет в фильме.

После начала спецоперации актрисы осудила действия властей РФ и покинула страну. Она проживает в Эстонии, откуда родом ее родители, напоминает «Радиоточка НСН».

