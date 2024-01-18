СМИ: сцена с Киркоровым исчезла из сериала «Сваты»

В одной из серий Киркоров играл сам себя. Исполнитель внезапно приехал на экскурсию в винодельню и удивил персонажей.

В новой версии камео с Киркоровым уже нет. На сюжет сериала исчезновение певца не повлияло.

Ранее исполнителя вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все!».

В четверг, 18 января, стало известно о пропаже Киркорова с афиша «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге. На сайте по продаже билетов имя певца в списке участников также не значится, отмечает «Радиоточка НСН».

