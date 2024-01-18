СМИ: сцена с Киркоровым исчезла из сериала «Сваты»
Певца Филиппа Киркорова вырезали из сериала «Сваты» после «голой» вечеринки в клубе «Мутабор», пишет Telegram-канал Baza.
В одной из серий Киркоров играл сам себя. Исполнитель внезапно приехал на экскурсию в винодельню и удивил персонажей.
В новой версии камео с Киркоровым уже нет. На сюжет сериала исчезновение певца не повлияло.
Ранее исполнителя вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все!».
В четверг, 18 января, стало известно о пропаже Киркорова с афиша «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге. На сайте по продаже билетов имя певца в списке участников также не значится, отмечает «Радиоточка НСН».
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