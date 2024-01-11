СМИ: Стартовала работа над продолжением фильма «28 дней спустя»

По информации издании, ленту назвали «28 лет спустя». Вероятно, события в новой картине развернутся спустя 28 лет после окончания первого фильма.

Отмечается, что режиссёром сиквела стал Дэнни Бойл, а над сценарием работает Алекс Гарленд. Они же сняли и «28 дней спустя». Вернётся ли к исполнению главной роли Киллиан Мёрфи пока неизвестно.

Ранее картина «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана получила премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм. Сыгравший в ней главную роль Киллиан Мерфи получил главный приз за лучшую мужскую драматическую роль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».