СМИ: Стартовала работа над продолжением фильма «28 дней спустя»
Авторы зомби-фильма «28 дней спустя», который вышел в 2002 году, приступили к работе над его полноценным сиквелом, сообщает The Hollywood Reporter.
По информации издании, ленту назвали «28 лет спустя». Вероятно, события в новой картине развернутся спустя 28 лет после окончания первого фильма.
Отмечается, что режиссёром сиквела стал Дэнни Бойл, а над сценарием работает Алекс Гарленд. Они же сняли и «28 дней спустя». Вернётся ли к исполнению главной роли Киллиан Мёрфи пока неизвестно.
Ранее картина «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана получила премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм. Сыгравший в ней главную роль Киллиан Мерфи получил главный приз за лучшую мужскую драматическую роль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru