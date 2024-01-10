Ди Каприо сыграет в новом фильме режиссера Томаса Андерсона

Фильм пока не получил названия. Съемки ленты начнутся 21 января в Калифонии. Дистрибьютором станет Warner Bros.

Отмечается, что фильм станет самым высокобюджетным в карьере Андерсона. Другие подробности не раскрываются. Сроки премьеры также не озвучены.

В декабре стало известно, что Ди Каприо определился со своим следующим фильмом. Обладатель «Оскара» не стал раскрывать подробности, чтобы не нарушать условия соглашения, напоминает «Радиоточка НСН».

