Ди Каприо сыграет в новом фильме режиссера Томаса Андерсона
Американский актер Леонардо Ди Каприо исполнит роль в новой картине режиссера Томаса Андерсона («Нефть»), сообщил портал Deadline.
Фильм пока не получил названия. Съемки ленты начнутся 21 января в Калифонии. Дистрибьютором станет Warner Bros.
Отмечается, что фильм станет самым высокобюджетным в карьере Андерсона. Другие подробности не раскрываются. Сроки премьеры также не озвучены.
В декабре стало известно, что Ди Каприо определился со своим следующим фильмом. Обладатель «Оскара» не стал раскрывать подробности, чтобы не нарушать условия соглашения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru