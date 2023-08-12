СМИ: Советский клоун Андрюша оказался в больнице

В московскую больницу имени Мухина госпитализировали народного артиста СССР 85-летнего Андрея Николаева. Он выступал на арене под именем клоуна «Андрюши». Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале 12 августа в субботу.

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По данным СМИ, артиста доставили в лечебное учреждение днем 11 августа, в организме медики обнаружили следы перенесенного коронавируса.

Отмечается, что Андрей Николаев является единственным в Советском Союзе обладателем приза «Золотая Маска Грока», который он получил его в 1969 году.

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ФОТО: РИА Новости
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