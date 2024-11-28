СМИ: Состояние певца Андрея Губина резко ухудшилось
Состояние певца Андрея Губина ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как отметил артист в беседе с изданием, у него «постоянно болит лицо и тело». Из-за этого Губин пока не сможет вернуться на сцену.
Также музыкант поделился, что из-за плохого самочувствия отказался от десятков предложений выступить на корпоративах.
«Несмотря на это, ему до сих пор звонят и уговаривают приехать на праздник, поздравить заказчиков с Новым годом и спеть свои хиты», — пишет Mash.
Ранее Андрей Губин выразил уверенность, что вернется на сцену. По словам артиста, у него есть новые песни, которые он начнет выпускать «сразу же, как только здоровье позволит».
В начале 2000-х годов музыкант обратился к врачам из-за болей и слабости, у певца возникли проблемы с дыханием, дикцией и мимикой, и ему пришлось прекратить карьеру, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru