СМИ: Состояние актрисы Федосеевой-Шукшиной ухудшилось
16 октября 202412:26
Состояние вдовы писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось, сообщает Telegram-канал Mash.
После перенесенного инсульта, народная артистка РСФСР жалуется на провалы в памяти. Кроме этого у неё участились обмороки. Федосеева-Шукшина окончательно переехала к своей дочери Ольге, которая сейчас заботится о ней.
Ранее стало известно, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru