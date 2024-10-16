СМИ: Состояние актрисы Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

Состояние вдовы писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось, сообщает Telegram-канал Mash.

Адвокат раскрыла подробности скандала в семье Шукшиных

После перенесенного инсульта, народная артистка РСФСР жалуется на провалы в памяти. Кроме этого у неё участились обмороки. Федосеева-Шукшина окончательно переехала к своей дочери Ольге, которая сейчас заботится о ней.

Ранее стало известно, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ДочьЗдоровьеИнсультАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры