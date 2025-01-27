СМИ сообщили о госпитализации худрука театра Моссовета Евгения Марчелли

По данным канала, причиной госпитализации режиссёра, который страдает от хронической полиартропатии, а также от воспаления суставов и соединительных тканей, стал гипертонический криз.

«В больницу Марчелли доставили на кресле-каталке... у него могут быть повреждены внутренние органы», - говорится в сообщении.

Ранее народная артистка РФ Лариса Долина опровергла служи о госпитализации народного артиста Александра Буйнова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

