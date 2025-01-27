СМИ сообщили о госпитализации худрука театра Моссовета Евгения Марчелли
Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли, который уволил народного артиста РФ Александра Домогарова, был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, причиной госпитализации режиссёра, который страдает от хронической полиартропатии, а также от воспаления суставов и соединительных тканей, стал гипертонический криз.
«В больницу Марчелли доставили на кресле-каталке... у него могут быть повреждены внутренние органы», - говорится в сообщении.
Ранее народная артистка РФ Лариса Долина опровергла служи о госпитализации народного артиста Александра Буйнова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ГУР Украины назвало недостоверной цитату Буданова о переговорах
- СМИ: Мошенники стали воровать аккаунты Telegram, предлагая вступить в секретный чат
- Экс-тренер сборной России объяснил увольнение Черчесова из сборной Казахстана
- Почти половина авиабилетов, купленных россиянами на февраль, пришлась на заграницу
- Евросоюз приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов
- В России признали нежелательной деятельность Французского института философии
- СМИ: Премьер Молдавии заявил, что Кишинев выделит 3 млн кубометров газа Приднестровью
- Трамп восстановит на службе отказавшихся вакцинироваться от коронавируса военных
- Дуэт Daft Punk выпустит коллекцию одежды
- Суд приостановил выселение из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru