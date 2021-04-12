СМИ: «Солярис» Тарковского замкнул рейтинг лучших фильмов о космосе

Ко Дню космонавтики телеканал FAN составил Абсолютный рейтинг фантастических фильмов про космос. Лучшим фильмом назван «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Лента была выпущена в 1968 году. Серебро досталось картине «Чужой» (1979) Ридли Скотта. Бронза – у Кристофера Нолана «Интерстеллар» (2014).

В топ-10 также вошли: «Звёздные войны: Новая надежда», «Гравитация», «Валл-И», «Аполлон 13».

На последнем месте рейтинга оказался «Солярис» советского режиссера Андрея Тарковского.

При составлении рейтинга учитывались: оценки зрителей, кассовые сборы и мнения критиков, а также учитывались результаты внутриредакционного голосования.

