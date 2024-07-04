СМИ: Смольянинов оставил в России долги на 164 тысячи рублей
Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оставил свыше 160 тысяч рублей долгов по кредитам и штрафам. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, уехавший из России в 2022 году актер задолжал около 164 тысяч рублей. Почти 100 тысяч из них — долг по кредиту, пишет RT. Кроме того, Смольянинов не выплатил штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ (30 тысяч рублей) и взыскание на 6 тысяч.
Также артист не оплатил 14 штрафов Госавтоинспекции на сумму около 18 тысяч рублей и штрафы за парковку на 13 тысяч рублей. Последние взыскания Смольянинов получил в 2023-м и 2024-м.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В спальном микрорайоне Белгорода упал беспилотник
- Певица Таисия Повалий заявила, что хочет выступить в Киеве после завершения СВО
- СМИ: Смольянинов оставил в России долги на 164 тысячи рублей
- Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Японии
- Белоруссию приняли в состав ШОС на саммите в Астане
- СМИ: Четверых сотрудников ростовского СИЗО уволили после захвата заложников
- В Ставропольском крае сообщили о падении двух БПЛА
- СМИ: ФСБ потребовала ввести ограничения при оказании услуги IP-телефонии
- Режиссер Михалков заявил о наличии в РФ списка «нерукопожатных деятелей культуры»
- Воробьев: Срок создания мемориала у «Крокуса» зависит от реставрации здания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru