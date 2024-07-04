СМИ: Смольянинов оставил в России долги на 164 тысячи рублей

По данным агентства, уехавший из России в 2022 году актер задолжал около 164 тысяч рублей. Почти 100 тысяч из них — долг по кредиту, пишет RT. Кроме того, Смольянинов не выплатил штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ (30 тысяч рублей) и взыскание на 6 тысяч.

Также артист не оплатил 14 штрафов Госавтоинспекции на сумму около 18 тысяч рублей и штрафы за парковку на 13 тысяч рублей. Последние взыскания Смольянинов получил в 2023-м и 2024-м.

