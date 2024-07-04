СМИ: Смольянинов оставил в России долги на 164 тысячи рублей

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оставил свыше 160 тысяч рублей долгов по кредитам и штрафам. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, уехавший из России в 2022 году актер задолжал около 164 тысяч рублей. Почти 100 тысяч из них — долг по кредиту, пишет RT. Кроме того, Смольянинов не выплатил штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ (30 тысяч рублей) и взыскание на 6 тысяч.

Также артист не оплатил 14 штрафов Госавтоинспекции на сумму около 18 тысяч рублей и штрафы за парковку на 13 тысяч рублей. Последние взыскания Смольянинов получил в 2023-м и 2024-м.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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