Медэксперт: Актер Мэттью Перри умер вследствие сильного воздействия кетамина
Причиной смерти американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало воздействие наркотика кетамина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные департамента медицинского эксперта округа Лос-Анджелес.
Звезда сериала «Друзья» ушел из жизни 28 октября, тело Мэттью Перри обнаружили в джакузи у него дома. Актеру было 54 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». На месте инцидента не обнаружили следов наркотиков.
«Департамент медицинского эксперта округа Лос-Анджелес определил, что причиной смерти ... Мэттью Лэнгфорда Перри стало сильное воздействие кетамина», — указано в сообщении.
По данным ведомства, способствовавшими смерти артиста факторами стали также утопление, ишемическая болезнь сердца, воздействие бупренорфина. В департаменте добавили, что произошедшее было следствием несчастного случая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru