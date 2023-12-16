Медэксперт: Актер Мэттью Перри умер вследствие сильного воздействия кетамина

Звезда сериала «Друзья» ушел из жизни 28 октября, тело Мэттью Перри обнаружили в джакузи у него дома. Актеру было 54 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». На месте инцидента не обнаружили следов наркотиков.

«Департамент медицинского эксперта округа Лос-Анджелес определил, что причиной смерти ... Мэттью Лэнгфорда Перри стало сильное воздействие кетамина», — указано в сообщении.

По данным ведомства, способствовавшими смерти артиста факторами стали также утопление, ишемическая болезнь сердца, воздействие бупренорфина. В департаменте добавили, что произошедшее было следствием несчастного случая.

