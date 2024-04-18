СМИ: следующий фильм Стивена Спилберга будет об НЛО

Обладатель трёх «Оскаров», американский режиссер Стивен Спилберг приступил к работе над фильмом об НЛО, сообщает Variety.

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По данным издания, новая картина будет основана на собственной идее режиссера. В качестве сценариста в проект уже приглашен Дэвид Кепп, который ранее работал над такими лентами, как «Человек-паук», «Миссия невыполнима» и «Парк Юрского периода».

Другие детали будущего нового фильма Спилберга пока неизвестны.

Ранее появилась информация, что Стивен Спилберг приступит к съемкам полицейского триллера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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