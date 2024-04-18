СМИ: следующий фильм Стивена Спилберга будет об НЛО
Обладатель трёх «Оскаров», американский режиссер Стивен Спилберг приступил к работе над фильмом об НЛО, сообщает Variety.
По данным издания, новая картина будет основана на собственной идее режиссера. В качестве сценариста в проект уже приглашен Дэвид Кепп, который ранее работал над такими лентами, как «Человек-паук», «Миссия невыполнима» и «Парк Юрского периода».
Другие детали будущего нового фильма Спилберга пока неизвестны.
Ранее появилась информация, что Стивен Спилберг приступит к съемкам полицейского триллера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк сообщил об увеличении оборота наличных денег в 2023 году на 13,7%
- Вице-премьер Пермского края Демкин покинул должность после видео сына с Бали
- «Не только Китай»: Создатели «Смешариков» рассказали о востребованности за рубежом
- Норвегия не позволит разместить на своей территории ядерное оружие
- Шольц допустил поставку Украине шести систем ПВО Patriot
- «Металлург» выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2024
- Аргентина попросила у НАТО статус глобального партнера
- СБУ заявила о задержании подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского
- В МАГАТЭ подтвердили подготовку визита Гросси в Россию
- Иностранный предприниматель Совада подал иск к Тимати на 7 миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru