СМИ: Сергея Мазаева выписали из больницы в Калининграде
7 июля 202421:46
Лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева выписали из больницы в Калининграде, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, артист направляется в Москву, он чувствует себя хорошо.
При обследовании врачи не выявили у Мазаева патологий. В ближайшее время музыкант намерен вернуться в рабочий график.
Мазаева госпитализировали 4 июля перед концертом в Светлогорске Калининградской области. По данным СМИ, у музыканта возник острый приступ панкреатита, напоминает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Сергея Мазаева выписали из больницы в Калининграде
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru