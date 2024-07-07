СМИ: Сергея Мазаева выписали из больницы в Калининграде

По информации издания, артист направляется в Москву, он чувствует себя хорошо.

При обследовании врачи не выявили у Мазаева патологий. В ближайшее время музыкант намерен вернуться в рабочий график.

Мазаева госпитализировали 4 июля перед концертом в Светлогорске Калининградской области. По данным СМИ, у музыканта возник острый приступ панкреатита, напоминает «Радиоточка НСН».

