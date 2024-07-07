СМИ: Сергея Мазаева выписали из больницы в Калининграде

Лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева выписали из больницы в Калининграде, пишет Telegram-канал Mash.

СМИ: Концерты группы «Моральный кодекс» перенесли после госпитализации Мазаева

По информации издания, артист направляется в Москву, он чувствует себя хорошо.

При обследовании врачи не выявили у Мазаева патологий. В ближайшее время музыкант намерен вернуться в рабочий график.

Мазаева госпитализировали 4 июля перед концертом в Светлогорске Калининградской области. По данным СМИ, у музыканта возник острый приступ панкреатита, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БольницаМузыкантыСергей Мазаев

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