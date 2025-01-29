СМИ: Сборы российского кино за рубежом снизились на $1 млн в 2024 году

Российские фильмы по итогам 2024 года собрали в зарубежном прокате $16,6 млн, что на $1 млн меньше, чем годом ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

По данным издания, общая касса российских проектов за границей вновь начала сокращаться. Ключевым рынком для экспорта в 2024 году стал Китай. Российские релизы собрали $1,8 млн, при этом в КНР вышли в прокат только мультипликация «Снежная королева: Разморозка» ($1,3 млн) и драма Клима Шипенко «Вызов» ($500 тысяч). Также российское кино активно показывали в Мексике ($1,3 млн), Бразилии ($1,2 млн), Италии ($1,1 млн).

Всего зрители за рубежом увидели 49 российских релизов, ретроспективы и классические ленты. Лидером среди проектов остается франшиза «Маша и медведь» ($2,8 млн за год), за ней следуют мультфильмы «Великолепная пятерка» ($2,4 млн) и «Коты Эрмитажа» ($2,1 млн).

В представляющей отечественную индустрию на международных рынках компании «Роскино» не считают критичным снижение сборов в прошлом году. Как отметила гендиректор организации Эльза Антонова, происходящее может быть связано в том числе и с меньшим присутствием новых анимационных релизов за границей, которые традиционно лидируют в экспорте. Как ожидается, в 2025 году ситуацию скорректируют, учитывая «большое количество интересных новинок российского кинематографа». В частности, уже более 80 стран приобрели права на показ фильма Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

Между тем с начала 2025 года три российских фильма преодолели планку сборов в 1 млрд рублей. Так, отличились ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Последний богатырь», «Елки 11».

