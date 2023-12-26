СМИ: С Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей за «голую вечеринку»

Инициативная группа во главе с актером и продюсером Александром Иншаковым составила иск, в котором требует взыскать миллиард рублей морального вреда с блогера Анастасии Ивлеевой из-за ее «голой» вечеринки в московском клубе Mutabor. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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«По словам актера и каскадера, увиденное на вечеринке его сильно шокировало, а потому он обратился к звездному адвокату Александру Трещеву для составления иска, к которому позже присоединились и другие возмущенные люди», — отмечает СМИ.

Авторы искового заявления хотят лишить Ивлееву возможности зарабатывать на подобных действиях, сниматься в рекламе и участвовать в мероприятиях. Под документом подписались 23 человека, в скором времени иск передадут в столичный Хамовнический суд.

Если требования общественников будут удовлетворены, взысканные средства направят в один из фондов поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Ранее суд арестовал на 15 суток участника «голой вечеринки» рэпера Николая Васильева (Vacio) и оштрафовал его на 200 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Насти Ивлеевой
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