СМИ: «Рождественского поросенка» Джоан Роулинг экранизируют
Сказку «Рождественский поросёнок» британской писательницы Джоан Роулинг решено экранизировать, сообщает Variety.
По данным издания, проект находится на ранних этапах разработки. Даже пока неизвестно, это будет киноверсия произведения известной писательницы или мультфильм.
В центре сюжета сказочной повести, написанной в 2021 году, история юного Джека, который отправляется в путешествие в страну потерянных вещей в поисках своей любимой игрушки.
Ранее стало известно, что более четырех тысяч доносов в полицию поступило на писательницу Джоан Роулинг, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru