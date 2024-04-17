СМИ: «Рождественского поросенка» Джоан Роулинг экранизируют

Сказку «Рождественский поросёнок» британской писательницы Джоан Роулинг решено экранизировать, сообщает Variety.

Сериал по «Гарри Поттеру» выйдет в 2026 году

По данным издания, проект находится на ранних этапах разработки. Даже пока неизвестно, это будет киноверсия произведения известной писательницы или мультфильм.

В центре сюжета сказочной повести, написанной в 2021 году, история юного Джека, который отправляется в путешествие в страну потерянных вещей в поисках своей любимой игрушки.

Ранее стало известно, что более четырех тысяч доносов в полицию поступило на писательницу Джоан Роулинг, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA
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