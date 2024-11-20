СМИ: Ротару выставила на продажу московскую квартиру
Певица София Ротару выставила на продажу свою квартиру в Москве, которую ей выделил в своё время экс-мэр российской столицы Юрий Лужков на Зоологической улице, заявила бывший концертный директор певицы Ольга Коняхина, сообщает «Экспресс-газета».
По данным издания, указанная недвижимость общей площадью 122 квадратных метров выставлена на одном из популярных сайтов по купле-продаже.
При этом, сначала её оценили в 70 миллионов рублей, но затем снизили цену на пять миллионов.
Ранее мэр Ялты рассказала, что отель Ротару Villa Sofia могут национализировать, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru