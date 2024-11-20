СМИ: Ротару выставила на продажу московскую квартиру

По данным издания, указанная недвижимость общей площадью 122 квадратных метров выставлена на одном из популярных сайтов по купле-продаже.

При этом, сначала её оценили в 70 миллионов рублей, но затем снизили цену на пять миллионов.

Ранее мэр Ялты рассказала, что отель Ротару Villa Sofia могут национализировать, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

