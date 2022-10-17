СМИ: Россия усилит противостояние подрывной работе Запада
Россия примет документы стратегического планирования в целях противостояния подрывной деятельности Запада. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов в интервью «Российской газете».
По словам Храмова, необходимо принять дополнительные организационные меры защиты российского информационно-культурного пространства. Однако замсекретаря Совбеза отметил, что не нужно прятаться за «железным занавесом».
Также Храмов подчеркнул, что по-прежнему важное значение имеет работа по обнаружению источников, сил и средств разрушительного влияния Запада на традиционные ценности россиян. По его мнению, следует раскрыть «методы, формы и специфические особенности воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание».
Ранее Инга Юмашева назвала главные традиционные ценности России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru