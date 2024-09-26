СМИ: Российские стриминги вырезали из «Твин Пикса» сцены с Дэвидом Духовны

Он уточнил, что речь идёт о втором сезоне сериала, где герой Духовны - агент ФБР Деннис Брайсон - появляется в женской одежде.

«Наверное, скоро Стоянова из «Городка» вырежут, а также Калягина из «Здравствуйте, я ваша тетя» и Табакова в образе няни Эндрюс. Бедные видеостриминги», - пожаловался блогер.

Ранее народный артист РФ Юрий Стоянов заявил, что не любил играть женщин в скетч-шоу «Городок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

