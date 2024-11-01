СМИ: Ридли Скотт поработает над новой частью «Чужого»

Американский режиссёр Ридли Скотт будет работать над следующей частью «Чужого». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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По данным издания, разработать новый фильм было решено на волне успеха спродюсированного Скоттом проекта «Чужой: Ромул», который при бюджете в 80 млн долларов заработал 350 млн долларов.

В каком качестве создатель оригинального «Чужого» 1979 года примет участие в проекте не уточняется.

Ранее кинокомпания 20th Century Studios решила отметить 45-летие фильма «Чужой» выпуском ленты «Чужой: Ромул» на VHS-кассетах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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