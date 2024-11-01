СМИ: Ридли Скотт поработает над новой частью «Чужого»
Американский режиссёр Ридли Скотт будет работать над следующей частью «Чужого». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, разработать новый фильм было решено на волне успеха спродюсированного Скоттом проекта «Чужой: Ромул», который при бюджете в 80 млн долларов заработал 350 млн долларов.
В каком качестве создатель оригинального «Чужого» 1979 года примет участие в проекте не уточняется.
Ранее кинокомпания 20th Century Studios решила отметить 45-летие фильма «Чужой» выпуском ленты «Чужой: Ромул» на VHS-кассетах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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