СМИ: режиссёра Наумова похоронят 2 декабря на Новодевичьем кладбище
Народного артиста СССР, режиссёра Владимира Наумова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе кинематографистов РФ.
Собеседник агентства уточнил, что похороны пройдут 2 декабря.
О смерти Наумова стало известно 29 ноября. Ему было 93 года, сообщают «Невские новости».
Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1952 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа. В первую очередь известен фильмами «Бег», который стал первой экранизацией произведений Михаила Булгакова в СССР, а также «Тегеран-43», который стал одним из лидеров советского кинопроката.
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