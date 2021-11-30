СМИ: режиссёра Наумова похоронят 2 декабря на Новодевичьем кладбище

Народного артиста СССР, режиссёра Владимира Наумова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе кинематографистов РФ.

Собеседник агентства уточнил, что похороны пройдут 2 декабря.

О смерти Наумова стало известно 29 ноября. Ему было 93 года, сообщают «Невские новости».

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1952 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа. В первую очередь известен фильмами «Бег», который стал первой экранизацией произведений Михаила Булгакова в СССР, а также «Тегеран-43», который стал одним из лидеров советского кинопроката.

