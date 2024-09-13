СМИ: Ларс фон Триер начал работу над новым фильмом
13 сентября 202413:16
Знаменитый датский режиссер и сценарист Ларс фон Триер начал работу над новым фильмом, сообщает AFP.
Пока он готовит сценарий, а съемки новой картины начнутся в конце 2024 года. Её предварительное название «После». Сюжет ленты держится в секрете. Известно лишь, что одну из ролей в ней исполнит Стеллан Скарсгард.
Агентство отмечает, что этот фильм станет первым после обнаружения у Триера болезни Паркинсона.
Ранее в Каннах критики встретили фильм фон Триера аплодисментами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru