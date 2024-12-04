Коппола преступит к съемкам «странного» мюзикла

Автор «Кресного отца» и «Апокалипсиса сегодня» американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола приступит к съемкам «странного» мюзикла в стиле 30-х годов». Об этом трехкратный обладатель премии «Оскар» сообщил в интервью The Washington Post.

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По его словам, съемки картины с многочисленными танцевальными и песенными номерами стартуют в Лондоне в начале будущего года.

Коппола рассказал, что пока не выбрал название будущего фильма, но скорее всего остановится на одном из двух вариантов - «Лунное сияние» или «Лунные отблески».

Актерский состав и дата премьеры пока не называются.

Ранее Фрэнсис Форд Коппола упрекнул создателей кинокомиксов в жажде наживы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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