Коппола преступит к съемкам «странного» мюзикла
Автор «Кресного отца» и «Апокалипсиса сегодня» американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола приступит к съемкам «странного» мюзикла в стиле 30-х годов». Об этом трехкратный обладатель премии «Оскар» сообщил в интервью The Washington Post.
По его словам, съемки картины с многочисленными танцевальными и песенными номерами стартуют в Лондоне в начале будущего года.
Коппола рассказал, что пока не выбрал название будущего фильма, но скорее всего остановится на одном из двух вариантов - «Лунное сияние» или «Лунные отблески».
Актерский состав и дата премьеры пока не называются.
Ранее Фрэнсис Форд Коппола упрекнул создателей кинокомиксов в жажде наживы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина: потенциал российской экономики продолжит расти и в 2025 году
- СМИ: Пост главы Пентагона при Трампе может занять губернатор Флориды Десантис
- Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией The Satanic Temple
- Эксперт по кибербезопасности назвал задержание хакера Wazawaka шагом навстречу США
- В России 125 тысяч семей получили выплату остатков маткапитала
- «Хороший знак!»: Познер об интервью Такера Карлсона с Лавровым
- Ученые: К 2027 году в Арктике растает лед
- Силуанов заявил, что бюджет будет исполнен при любом курсе рубля
- Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с неизвестным вирусом в Конго
- Коппола преступит к съемкам «странного» мюзикла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru