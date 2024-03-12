СМИ: режиссер Кристофер Нолан начал работу над новым фильмом
Американский и британский режиссер Кристофер Нолан приступил к работе над новой картиной, пишут СМИ.
По информации журналистов, Нолан начал работать над сценарием фильма. О чем будет следующая картина режиссера не уточняется.
В ноябре 2023 года Нолан выразил солидарность с бастующими в Голливуде сценаристами и актерами. Режиссер заявил, что не будет приступать к работе над новым фильмом до удовлетворения их требований.
На 96-й церемонии вручения наград киноакадемии США «Оскар» картина Нолана «Оппенгеймер» получила награды в семи номинациях, включая «Лучший фильм года», напоминает «Радиоточка НСН».
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