СМИ: режиссер Кристофер Нолан начал работу над новым фильмом

Американский и британский режиссер Кристофер Нолан приступил к работе над новой картиной, пишут СМИ.

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По информации журналистов, Нолан начал работать над сценарием фильма. О чем будет следующая картина режиссера не уточняется.

В ноябре 2023 года Нолан выразил солидарность с бастующими в Голливуде сценаристами и актерами. Режиссер заявил, что не будет приступать к работе над новым фильмом до удовлетворения их требований.

На 96-й церемонии вручения наград киноакадемии США «Оскар» картина Нолана «Оппенгеймер» получила награды в семи номинациях, включая «Лучший фильм года», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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