Режиссер Сарик Андреасян обжаловал лишение водительских прав

Режиссер Сарик Андреасян обжаловал решение суда о лишении кинематографиста водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба защиты», — рассказал собеседник агентства.

Столичный Мещанский суд рассмотрит заявление 4 декабря.

Ранее Андреасяна признали виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Суд назначил режиссеру штраф 30 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1,5 года.

