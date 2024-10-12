Режиссер Сарик Андреасян обжаловал лишение водительских прав

Режиссер Сарик Андреасян обжаловал решение суда о лишении кинематографиста водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба защиты», — рассказал собеседник агентства.

Столичный Мещанский суд рассмотрит заявление 4 декабря.

Ранее Андреасяна признали виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Суд назначил режиссеру штраф 30 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1,5 года.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Водительские ПраваРежиссер

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