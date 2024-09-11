СМИ: Рэпер Лигалайз задолжал налоговой 404 тысячи рублей

В июне 2023 года артист выпустил антивоенный клип и переехал в Литву. Последнее ИП рэпера в России было закрыто в декабре 2020 года, тогда же были заблокированы его счета.

После выпуска клипа прокуратура начала проверку рэпера на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Однако дело было прекращено из-за истечения сроков давности.

Ранее уехавшего из России телеведущего и комика Михаила Шаца (внесен Минюстом в реестр иноагентов) оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях, напоминает «Радиоточка НСН».

