СМИ: Райан Гослинг получит роль в фильме по франшизе «Звездных войн»

Звезда фильмов «Мартовские иды», «Ла-Ла Ленд» и «Барби», канадский актер Райан Гослинг может сыграть одну из ролей в будущем фильме франшизы «Звездные войны», сообщает журнал Variety.

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Уже известно, что режиссерское кресло на проекте займет Шон Леви, снявший самый кассовый фильм прошлого года «Дэдпул и Росомаха». В настоящее время ведутся переговоры об участии Гослинга в картине. Как отмечает издание, организаторы надеются ускорить процесс по запуску в производство новой ленты франшизы, если Гослинг подпишет контракт на участие в съемках.

Ранее Сильвестр Сталлоне предложил Райана Гослинга на роль Рэмбо, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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