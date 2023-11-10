СМИ: Райан Гослинг номинирован на «Грэмми»

По данным издания, он может получить главную музыкальную награду США за композицию под названием «I'm Just Ken», исполненную им в фильме «Барби». В этой песне персонаж Гослинга кукла Кен жалуется, что никому не нужен без Барби. Она стала одним из главных хитов после выхода картины на киноэкраны Америки.

Также в номинации «Лучшая песня, записанная для визуальных медиа» было номинировано еще три песни из фильма «Барби». Помимо Гослинга на награду претендуют Билли Айлиш с песней «What Was I Made For?», Никки Минаж с композицией «Barbie World», а также Дуа Липы с «Dance the Night».

Ранее Минкульт назвал «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствующими российским ценностям, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

