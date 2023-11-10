СМИ: Райан Гослинг номинирован на «Грэмми»
Голливудский актер Райан Гослинг номинирован на музыкальную премию «Грэмми», сообщает Variety.
По данным издания, он может получить главную музыкальную награду США за композицию под названием «I'm Just Ken», исполненную им в фильме «Барби». В этой песне персонаж Гослинга кукла Кен жалуется, что никому не нужен без Барби. Она стала одним из главных хитов после выхода картины на киноэкраны Америки.
Также в номинации «Лучшая песня, записанная для визуальных медиа» было номинировано еще три песни из фильма «Барби». Помимо Гослинга на награду претендуют Билли Айлиш с песней «What Was I Made For?», Никки Минаж с композицией «Barbie World», а также Дуа Липы с «Dance the Night».
Ранее Минкульт назвал «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствующими российским ценностям, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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