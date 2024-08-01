Критик Бабичев: Пугачева может вернуться на сцену ради единичных выступлений

Певица Алла Пугачева может вернуться на сцену только ради единичных выступлений, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.

По его словам, артистке может помешать возраст, так как ресурсов на глобальные проекты и туры не хватит. В связи с этим «ту самую Пугачеву» поклонники больше не увидят, предупредил Бабичев, передает NEWS.ru.

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Ранее Минюст не нашел оснований для того, чтобы признать Аллу Пугачеву иноагентом. С просьбой о проверке на иноагентство в ведомство обращался депутат Алексей Журавлев.

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко в ответе на соответствующий запрос отметил, что в настоящее время у Минюста нет информации, которая бы указывала на наличие обстоятельств, необходимых для признания иностранным агентом в соответствии с действующим законодательством, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкантыАлла Пугачева

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