Критик Бабичев: Пугачева может вернуться на сцену ради единичных выступлений

Ранее Минюст не нашел оснований для того, чтобы признать Аллу Пугачеву иноагентом. С просьбой о проверке на иноагентство в ведомство обращался депутат Алексей Журавлев.

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко в ответе на соответствующий запрос отметил, что в настоящее время у Минюста нет информации, которая бы указывала на наличие обстоятельств, необходимых для признания иностранным агентом в соответствии с действующим законодательством, передает «Радиоточка НСН».



