СМИ: Продажи билетов на массовые мероприятия в Москве и Петербурге восстановились
Продажи билетов на массовые мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге по итогам мая полностью восстановились после снижения из-за теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшего в марте. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Так, о восстановлении уровня продаж сообщает МТС Live (владелец билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud). По словам представителя оператора Kassir.ru, в мае продажи билетов превысили прошлогодние значения в Москве и Петербурге, при этом в регионах они восстановились во второй половине апреля. В свою очередь, «Яндекс Афиша» сообщила о восстановлении рынка развлечений, оборот прямых продаж на платформе в мае вырос на 53% по сравнению с прошлым годом, концертов — на 58%.
Билетные сервисы связывают восстановление уровня продаж с мерами безопасности, а также началом летних фестивалей и концертов. По данным экспертов, столичные фестивали обеспечат основной рост в летний сезон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru