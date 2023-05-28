СМИ: приквел «Игры престолов» продлится не менее четырех сезонов

«Четыре сезона? Не думаю, что будет меньше четырех. Но может и больше. Посмотрим», - уточнила она.

Съемки второго сезона «Дома дракона» стартовали в апреле 2023 года. Выход на экраны планируется в следующем году.

Анонсирован второй приквел «Игры престолов». Он получил рабочее название «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь».

Ранее сообщалось, что производство приквела «Игры престолов» приостановили из-за забастовки сценаристов, передает «Радиоточка НСН».

