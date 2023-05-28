СМИ: приквел «Игры престолов» продлится не менее четырех сезонов
Первый приквел фэнтези-сериала «Игры престолов» «Дом дракона» получит не менее четырех сезонов, рассказала руководитель драматических проектов HBO Франческа Орси. Ее слова приводит портал Deadline.
«Четыре сезона? Не думаю, что будет меньше четырех. Но может и больше. Посмотрим», - уточнила она.
Съемки второго сезона «Дома дракона» стартовали в апреле 2023 года. Выход на экраны планируется в следующем году.
Анонсирован второй приквел «Игры престолов». Он получил рабочее название «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь».
Ранее сообщалось, что производство приквела «Игры престолов» приостановили из-за забастовки сценаристов, передает «Радиоточка НСН».
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