СМИ: приквел «Игры престолов» продлится не менее четырех сезонов

Первый приквел фэнтези-сериала «Игры престолов» «Дом дракона» получит не менее четырех сезонов, рассказала руководитель драматических проектов HBO Франческа Орси. Ее слова приводит портал Deadline.

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«Четыре сезона? Не думаю, что будет меньше четырех. Но может и больше. Посмотрим», - уточнила она.

Съемки второго сезона «Дома дракона» стартовали в апреле 2023 года. Выход на экраны планируется в следующем году.

Анонсирован второй приквел «Игры престолов». Он получил рабочее название «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь».

Ранее сообщалось, что производство приквела «Игры престолов» приостановили из-за забастовки сценаристов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото:Instagram/gameofthrones.01
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