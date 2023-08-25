СМИ: Премьеру второй части «Дюны» перенесли из-за забастовки в Голливуде

29 июня на YouTube-канале Warner Bros. Pictures вышел второй полноценный трейлер «Дюны 2».

Забастовка длится больше трех месяцев. Сценаристы, а также актеры выступают против широкого внедрения искусственного интеллекта в процесс производства кинокартин. На этом фоне Netflix и Disney с удвоенной силой начали искать специалистов по нейросетям. Им предлагают зарплату от 300 тысяч долларов в год. В среднем актеры и сценаристы в Голливуде зарабатывают в десять раз меньше, передает «Радиоточка НСН».

