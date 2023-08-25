СМИ: Премьеру второй части «Дюны» перенесли из-за забастовки в Голливуде

Компания Warner Bros. отложила премьеру второй части фантастического фильма «Дюна» из-за забастовки в Голливуде, сообщает Deadline.

Планировалась, что продолжение выйдет на экраны 3 ноября. Теперь премьера, по данным издания, намечена на март 2023 года.

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29 июня на YouTube-канале Warner Bros. Pictures вышел второй полноценный трейлер «Дюны 2».

Забастовка длится больше трех месяцев. Сценаристы, а также актеры выступают против широкого внедрения искусственного интеллекта в процесс производства кинокартин. На этом фоне Netflix и Disney с удвоенной силой начали искать специалистов по нейросетям. Им предлагают зарплату от 300 тысяч долларов в год. В среднем актеры и сценаристы в Голливуде зарабатывают в десять раз меньше, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр: фильм «Дюна»
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