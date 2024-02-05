СМИ: Премьеру нового сезона шоу «Маска» перенесли из-за скандала с Киркоровым
Телеканал НТВ внес изменения в сетку вещания, передает портал «Вокруг ТВ».
Журналисты обнаружили, что телеканал перенес премьеру шоу «Маска». Изначально она должна была состояться уже в это воскресенье — 11 февраля, однако сегодня стало известно, что премьерный выпуск выйдет на неделю позже — 18 февраля. Причины внезапного переноса неизвестны.
По предположению журналистов, перенос премьеры шоу свидетельствует о неразрешенном конфликте с председателем жюри телепроекта - певцом Филиппом Киркоровым из-за скандальной «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, где присутствовала и Киркоров.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что важно помогать артистам, которые «вляпались по глупости». Он добавил, что для обсуждения спорных вопросов в Минкульте следует создать этический совет, который проконсультирует деятелей культуры о конкретных шагах по реабилитации в глазах общественности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru