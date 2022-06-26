СМИ: Прах Юрия Шатунова частично захоронят в Германии

Прах российского певца, экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова частично будет захоронен в Германии. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на директора артиста Аркадия Кудряшова.

Сейчас в Германии живет семья музыканта.

Ранее стало известно, что звезду 80-х кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище 28 июня.

По словам Кудряшова, сам артист просил о кремации своего тела еще при жизни.