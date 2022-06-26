СМИ: Прах Юрия Шатунова частично захоронят в Германии
Прах российского певца, экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова частично будет захоронен в Германии. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на директора артиста Аркадия Кудряшова.
Сейчас в Германии живет семья музыканта.
Ранее стало известно, что звезду 80-х кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище 28 июня.
По словам Кудряшова, сам артист просил о кремации своего тела еще при жизни.
Церемония прощания с Юрием Штауновым прошла 26 июня на Троекуровском кладбище в Москве с 10 до 15 часов. Он умер в ночь на 23 июня из-за обширного инфаркта.
Ранее бывший участник группы «Ласковый май» Евгений Рощенков рассказал, что Шатунов постоянно ездил на гастроли, что отразилось на его здоровье.
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