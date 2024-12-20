СМИ: Повесть «Белые ночи» Федора Достоевского стала хитом продаж в Великобритании
Зарубежные пользователи неоднократно показывали цитаты из повести Федора Достоевского «Белые ночи» в TikTok, что вывело книгу на четвертое место по продажам в Великобритании среди прочих иностранных произведений, сообщает The Guardian.
По данным издания, лондонский книжный магазин Hatchards на Пиккадилли с начала года продал почти 200 экземпляров книги. Среди причин, по которой книга стала столь популярной, в СМИ отмечают небольшой объем произведения, которые делает погружение в мир русской литературы более легким.
Также на стриминговом сервисе Spotify появились плейлисты White Nights («Белые ночи») с подборкой лирических композиций, включая произведения русской классической музыки — Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Александра Скрябина.
Ранее сообщалось, что пользователи сервисов Яндекс Книги и Яндекс Музыка в 2024 году чаще всего читали и слушали новый роман Виктора Пелевина «Круть», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Хорватии в школе подросток напал с ножом на семь человек
- СМИ: Блогер Артур Бабич переехал в Россию
- Матвиенко: Законодательство против иноагентов продолжат ужесточать в России
- В России возбудили уголовное дело против наемницы из Дании
- Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
- Миронов призвал снизить процент по ипотеке до половины от ставки Центробанка
- Банк России неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
- Справочник для мигрантов предложили создать в Москве
- Полиция закрыла в Химках подпольное производство Pepsi и Coca-Cola
- Иеромонах Феодорит назвал грехом загадывание желаний в Новый год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru