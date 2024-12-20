СМИ: Повесть «Белые ночи» Федора Достоевского стала хитом продаж в Великобритании

По данным издания, лондонский книжный магазин Hatchards на Пиккадилли с начала года продал почти 200 экземпляров книги. Среди причин, по которой книга стала столь популярной, в СМИ отмечают небольшой объем произведения, которые делает погружение в мир русской литературы более легким.

Также на стриминговом сервисе Spotify появились плейлисты White Nights («Белые ночи») с подборкой лирических композиций, включая произведения русской классической музыки — Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Александра Скрябина.

Ранее сообщалось, что пользователи сервисов Яндекс Книги и Яндекс Музыка в 2024 году чаще всего читали и слушали новый роман Виктора Пелевина «Круть», передает «Радиоточка НСН».

