СМИ: Посещаемость кинотеатров в РФ снизилась при росте сборов
Сборы кинотеатров России в первой половине года увеличились, приблизившись к итогам аналогичного периода допандемийного 2019 года, однако число зрителей в кинозалах стало почти в 1,5 раза меньше. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.
Так, за шесть месяцев текущего года кинотеатры получили 26,1 млрд рублей. Годом ранее сборы составляли 23,9 млрд. При этом в первой половине 2019-го кинозалы собрали 28,7 млрд рублей.
Несмотря на рост сборов, посещаемость кинотеатров падает. Число проданных билетов в первом полугодии снизилось до 73,1 млн, в 2023-м было реализовано 75,8 млн, а в 2019-м кинозалы посетили 113,4 млн человек.
По данным ЕАИС, сократилось и количество сеансов в кино. В первой половине 2019 года в залах прошло 5,3 млн сеансов, за шесть месяцев этого года — 4,2 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru