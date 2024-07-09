СМИ: Посещаемость кинотеатров в РФ снизилась при росте сборов

Так, за шесть месяцев текущего года кинотеатры получили 26,1 млрд рублей. Годом ранее сборы составляли 23,9 млрд. При этом в первой половине 2019-го кинозалы собрали 28,7 млрд рублей.

Несмотря на рост сборов, посещаемость кинотеатров падает. Число проданных билетов в первом полугодии снизилось до 73,1 млн, в 2023-м было реализовано 75,8 млн, а в 2019-м кинозалы посетили 113,4 млн человек.

По данным ЕАИС, сократилось и количество сеансов в кино. В первой половине 2019 года в залах прошло 5,3 млн сеансов, за шесть месяцев этого года — 4,2 млн.

