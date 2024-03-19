СМИ: певица МакSим планирует вернуться на сцену в июне

Как сообщает издание, артистка планирует провести 40-минутный концерт в Новосибирске, затем большое сольное выступление в Москве.

Также запланированы корпоративы, на которые певица снизила цены, утверждает Telegram-канал. По данным СМИ, стоимость выступления Абросимовой снизилась с 4,5 миллиона до трех.

Ранее певица прокомментировала распространившиеся в Сети новости о том, что она прекращает концертную деятельность. МакSим назвала эти сообщения ерундой, отмечает «Радиоточка НСН».

