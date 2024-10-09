СМИ: Певица Апина потребовала удалить песню «Комбинации» из сериала «Слово пацана»
Российская певица Алена Апина потребовала удалить трек «Не забывай» группы «Комбинация» из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте», передает Telegram-канал «Медиавойны».
Отмечается, что авторы «Слова пацана» использовали песню «Комбинации» без разрешения Апиной.
По данным СМИ, артистка уже обратилась в суд. Она требует удалить композицию и возместить ей ущерб в размере одного миллиона рублей.
Как сообщает Telegram-канал, суд уже постановил заблокировать одну из серий «Слова пацана», в которой звучал трек.
Ранее стало известно, что свыше 100 человек планируют подать иски против американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, напоминает RT.
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